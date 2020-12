Le Maroc placé en modèle dans la lutte contre le changement climatique.

Partager

Le Maroc est un modèle en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique.

Les efforts du Royaume dans la lutte contre le changement climatique se sont intensifiés ces dernières années et ne sont pas passés inaperçus. En effet, comme le rapporte le portail d’information européen « EU Political Report », le Maroc fait figure de « modèle régional en Afrique » dans l’indice de performance climatique (CPI) 2021.



« Le Maroc est classé plus haut que tous les États membres de l’UE à l’exception du Danemark et de la Suède – ce qui montre que le pays peut être un véritable leader régional à cet égard pour le continent africain », souligne le portail.

Produit depuis 2005 par German Watch, Climate Action Network International et le New Climate Institute, le CPI évalue la transparence dans la politique climatique, compare les efforts de protection du climat et permet d’apprécier les progrès et les limites. Dans le classement de cette année publié le 7 décembre, trois pays en développement figurent parmi les dix premiers, en l’occurrence le Maroc, le Chili et l’Inde.

« Que le Royaume du Maroc soit dans le premier classement mondial est le résultat d’une stratégie portée au plus haut niveau de l’État, avec des institutions dédiées, une réglementation adaptée et des objectifs chiffrés », relève le portail, citant Saïd Mouline, Directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

« Ajoutez à cela une bonne gouvernance et un suivi périodique, et les résultats sont là », a précisé M. Mouline, responsable du pôle partenariat public-privé à la COP22.