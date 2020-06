Le Maroc exporte plus de 30.000 tonnes de mandarines au Royaume-Uni

Le Maroc a exporté en 2019, 495.000 tonnes de mandarines, dont 30.000 tonnes au Royaume-Uni.

Le Maroc occupe un rôle important dans l’exportation d’agrumes au Royaume-Uni. En 2019, le pays y a exporté plus de 30.000 tonnes de mandarines, selon les données de Fruitvegfacts. Et les perspectives pour les oranges sont presque les mêmes que pour les mandarines.



L’Espagne a exporté 1,37 million de tonnes de mandarines, dont 148.000 tonnes (11%) vers le Royaume-Uni. Les exportations sud-africaines se sont élevées à 295.000 tonnes, dont 76.000 tonnes (26%) sur le marché britannique. Le Maroc quant à lui, a exporté en 2019, 495.000 tonnes de mandarines, dont 30.000 tonnes au Royaume-Uni (6%), ce qui lui donne une place de choix dans les exportations de ces produits agricoles.

En 2019, la majorité (58%) des oranges du pays récemment sorti de l’UE (Brexit) provenaient de pays hors Union Européenne dont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, ce qui au fil des années suscite la jalousie et l’ire des producteurs européens. Au total, le pays importe environ 265.000 tonnes d’oranges par an.

La saison d’importation des oranges égyptiennes au Royaume-Uni, de décembre à fin juin, coïncide presque entièrement avec la campagne espagnole, indique la même source source à Freshplaza. Les oranges marocaines sont également sur le marché britannique pendant cette période, bien qu’en plus petites quantités. La saison d’oranges sud-africaines commence en juin et se poursuit jusqu’en octobre. Par ailleurs, les exportations de ces pays précipités enregistrent, en septembre, un pic sur le marché britannique.