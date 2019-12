Le Maroc, 2ème au monde sur la lutte contre le changement climatique

Partager

Le Maroc se place 2ème dans le classement mondial sur la lutte contre le changement climatique.

Le Maroc décroche la 2ème place du classement mondial en matière de protection climatique et de performance climatique, soit un score attribué de 70,48 points. Ceci ressort de l’indice de performance du changement climatique 2019, élaboré par Germanwatch, NewClimate Institute et Climate Action Network International. La première place revient à la Suède (76,28 points). Et la Lituanie (68,31) se situe après le Maroc, suivie du Royaume-Uni (68,31).

Ce score a été attribué sur la base de 14 critères dans 4 catégories. On note les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, la consommation d’énergie et la politique climatique. Ainsi, « Avec la connexion de la plus grande centrale solaire au monde et de plusieurs nouveaux parcs éoliens au réseau électrique, le Royaume est sur une bonne voie d’atteindre son objectif de 42% de capacités d’énergie renouvelable installées en 2020 et de 52% en 2030 », souligne le rapport.

En effet, cette place a été largement méritée. Le Maroc n’a cessé de mettre en place des initiatives pour la lutte contre les changements climatiques. La dernière en date demeure l’AAA (Adaptation de l’Agriculture Africaine). Lancée en amont de la COP22 organisée au Maroc, l’initiative vise à réduire la vulnérabilité de l’Afrique et de son agriculture aux changements climatiques. Elle promeut et soutient des solutions et des bonnes pratiques en matière de gestion des sols. L’initiative prône aussi la maîtrise de l’eau agricole, de gestion des risques climatiques. Elle propose ainsi des réponses concrètes pour faire face aux problématiques de changements climatiques. De même, elle lutte contre l’insécurité alimentaire et relève les défis d’une agriculture durable.