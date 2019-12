Le Maroc se distingue à la COP25 à Madrid

Partager

Le Maroc consolide ses actions à la 25ème Conférence Internationale sur le climat

Cette année a été marquée par d’énormes aléas climatiques; inondations, incendie, forte chaleur…, 2019 est de loin l’année la plus impactée par les méfaits du climat. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce COP25 qui a débuté lundi, à Madrid réunissant une cinquantaine de dirigeants mondiaux, des chefs d’Etat et de gouvernement, des présidents des institutions de l’Union européenne (UE) et des hauts représentants d’institutions internationales, telles que l’OCDE et la Banque inter-américaine de développement (BID).

Le Maroc s’est longtemps distingué en Afrique pour son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique notamment avec ses initiatives avec le Triple A (Adaptation de l’Agriculture Africaine), les conférences récentes à Benguérir, le Triple S (Soutenabilité, Stabilité et Sécurité)… Et pour cause, le Maroc vise l’autosuffisance alimentaire dans tous les domaines et compte asseoir sa notoriété dans les échanges avec les pays du monde. Cependant, ses objectifs sont de plus en plus mis à l’épreuve à cause du changement climatique.

Ainsi, lors de l’exposition des différentes actions du Maroc, le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a tenu à souligner à la COP25 que «Le Maroc poursuit, sous le leadership et l’implication personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le développement de ses interventions et ses actions aux niveaux national, régional et international dans le cadre d’une approche ambitieuse et solidaire». De plus, «le Royaume a lancé plusieurs stratégies et programmes en vue de dépasser l’objectif visant à réduire de 42 % ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030», et ambitionne d’augmenter à 52% sa capacité de production électrique à partir des énergies renouvelables.