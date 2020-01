Le Maroc invité d'honneur de la 5ème édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA)

Partager

Le Maroc invité d’honneur de la 5ème édition de la Foire internationale de Kaolack

Avec une participation d’une trentaine de pays, la 5e édition de la foire internationale de Kaolack (FIKA) a ouvert ses portes samedi avec le Maroc comme invité d’honneur.

Placée sous le thème “Le marché communautaire de la CEDEAO, enjeux et perspectives”, la FIKA accueille huit sociétés marocaines. Le pavillon du Royaume, qui s’étend sur une superficie de 150 m², fait la part belle au potentiel marocain (export/investissement). Ce dernier représente différents secteurs d’activité, notamment l’agroalimentaire, le cosmétique, les énergies renouvelables, la logistique et l’eau et assainissement.

La participation marocaine à cet événement, organisée par l’Agence Marocaine de développement des Investissements et des Exportations “AMDIE” s’articule autour de trois volets. Il y a un forum sur le thème “Le Maroc: un hub régional stratégique du commerce pour l’Afrique”. Egalement, on note une exposition marocaine et des rencontres B to G entre les participants marocains et des représentants du gouvernement du Sénégal et des rencontres B to B avec des hommes d’affaires sénégalais.

Un partenariat qui ne date pas d’hier…

M. Jawad Chami, commissaire du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), a affirmé que “le Sénégal est toujours à l’honneur au Maroc et vice-versa”. Dès lors, il se dit fier de participer à cette foire internationale qui permettra de raffermir davantage les relations qui existent entre le Maroc et le Sénégal. Il a également passé en revue l’expertise cumulée par le SIAM. Ce salon draine chaque année entre 850.000 à 1 million de visiteurs et accueille environ 65 pays.

Pour sa part, M. Hassan Nacer, chef de département à l’AMDIE, a assuré que le Maroc a entrelacé un partenariat privilégié avec les pays européens. Et ceci s’est fait au travers de l’accord de libre-échange et le statut avancé. Par ailleurs, la FIKA constitue une plateforme pour les investisseurs qui sont à la quête de la conquête des débouchés africains et européens en partant du Maroc.

Il a assuré, dans ce contexte, que le savoir-faire marocain est de plus en plus reconnu en Afrique. Cette renommée permettra aux entreprises marocaines d’être des partenaires fiables dans des projets en Afrique qui se financent grâce à des bailleurs européens dans l’ambition de projets de coopération triangulaires. De même, il a ajouté que l’orientation internationale de l’économie marocaine ouvre de nouveaux horizons de la coopération entre l’Afrique et les autres continents, notamment l’Europe et l’Amérique.