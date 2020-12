Maroc : la filière de l'arganier connait des avancées considérables.

Partager

Les exportations d’huile d’argan ont augmenté au fil des dernières années.

La filière de l’arganier a connu des avancées considérables depuis la présentation devant le Souverain des programmes de réhabilitation de l’arganeraie et celui de l’arganiculture respectivement, en 2013 et 2020, selon un communiqué de l’ANDZOA.

En effet, les efforts conjugués des acteurs, notamment le département des Eaux et Forêts, l’ANDZOA et l’interprofession, ont permis d’atteindre des résultats significatifs en termes de mobilisation des superficies et leur réhabilitation sur 146.000 ha avec une moyenne de 20.000 ha par an.

Il s’agit du programme de l’arganiculture portant sur la plantation de 10.000 ha sur les terrains privés, avec 2000 ha de plantes aromatiques et médicinales en intercalaire présenté à Chtouka Ait Baha devant SM le Roi en février 2020, suivi du lancement de 100 ha d’arganiculture au niveau de la commune rurale Immi Mquorne (Douar Boualamene), a noté le communiqué, indiquant que ce périmètre est planté à 100% et fait l’objet actuellement d’entretien pour une durée de 30 mois.

Le programme global d’arganiculture sera réalisé conformément aux engagements pris avec le bailleur de fonds (Fonds Vert pour le Climat) avec un taux d’avancement de 66% de superficies qui sont plantées ou en cours de plantation et d’entretien, a ajouté la même source.

En termes d’agrégats économiques, les exportations d’huile d’argan sont passées de 400 tonnes en 2010 à 1348 tonnes en 2019. Les investissements privés dans la filière ont atteint en 2019 près de 48 millions de dirhams (MDH) contre près de 31,5 MDH en 2013.