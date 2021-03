Maroc : les exportations de produits de terroir ont généré 2 MMDH.

Partager

Les exportations de produits de terroir marocain ont généré 2 MMDH.

Les produits de terroir du Maroc, de par leur singularité et leur spécificité, ont séduit plusieurs pays, au fil des années comme en atteste, les données de l’Agence pour le développement agricole (ADA) qui font office d’une hausse importante des exportations.

Selon El Mahdi Arrifi, Directeur général de l’ADA, le volume des exportations de produits du terroir durant la période 2008-2018 s’élève à 18.500 t pour une valeur de plus de 2 milliards de dirhams. Cette augmentation des exportations est, comme le souligne Les Ecos, le résultat d’un dur labeur fourni par l’Agence en question, en étroite collaboration avec les agriculteurs et coopératives marocains.



En effet, l’ADA qui accorde une place importante à l’économie solidaire, a réussi à assurer la promotion de ces produits à l’échelle internationale et ce, grâce à la participation à des manifestions B2B du monde entier. Semaine verte de Berlin, Salon international de l’agriculture de Paris ou encore le Salon international de l’alimentation à Abu Dhabi, les produits de terroir marocain (épices, safran, miel, dattes, huile d’argan…) ont brillé à toutes les expositions, permettant aux opérateurs du secteur de conclure des accords sur les marchés ciblés, d’où la hausse des exportations.

Par ailleurs, pour assurer la compétitivité des produits de terroir à l’international, un encadrement et un coaching en matière de conformité légale et réglementaire, d’exigence sanitaire et marketing des marchés internationaux ont été mis à la portée des producteurs, ce qui a permis une fluidité des transactions commerciales qu’effectuent les producteurs marocains.

Source : LesEcos