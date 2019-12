Le Maroc exporte 47% de courgettes supplémentaires vers l’UE cette saison

Partager

tweet



Le Maroc exporte 47% de courgettes supplémentaires vers l’Union Européenne cette saison

Le Maroc continue de suivre sa lancée dans les exportations vers l’Europe. En effet, du 1er octobre au 8 décembre, le volume de ses exportations de courgettes a augmenté de 47%. Et ce, par rapport à la même période de la campagne précédente.

Des rapports de l’Observatoire des prix et des marchés du gouvernement d’Andalousie, avec des données de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne ont dévoilé cela dernièrement.

En effet, le volume total de courgettes marocaines exportées vers l’Europe s’élève à 6,98 millions de kilos, soit 12,47% du quota total autorisé pour la campagne agricole 2019/2020, qui s’élève à 56 millions de kilos du 1er octobre 2019 au 20 avril 2020. Ainsi, au cours de la semaine 49, du 2 au 8 décembre, le Maroc a exporté 2,47 millions de kilos vers l’Union européenne, 75,18% de plus que lors de la campagne précédente et 107,56% de plus que la 47ème semaine.

Egalement, le volume total de tomates marocaines vers l’UE qui s’inscrit dans le cadre des préférences contingentaires et tarifaires depuis le début de la campagne 2019/2020 (1er octobre), s’élève à 57,94 millions de kilos. Cela représente 20,33% du total autorisé pour la campagne en cours, et 4% de plus que lors de la même période la saison dernière.

Pour rappel, le quota total autorisé à exporter vers l’UE pour le Maroc dans la campagne 2019/2020 (du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020) est de 285 millions de kilos.