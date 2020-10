Partager

La reprise de la demande extérieure accroît les exportations marocaines de fruits et légumes.



La reprise de la demande de tomates, de légumes et d’agrumes marocains à l’étranger a contribué à relancer les exportations du Royaume de ces produits agricoles, notamment vers l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

Outre les pays européens, les marchés d’Afrique de l’Ouest ont largement contribué à l’écoulement des matières agricoles et produits alimentaires marocains transformés et manufacturés, alors que les quantités de légumes marocains destinées aux marchés du Sénégal, de la Mauritanie et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ont considérablement augmenté, selon Hespress.

Les exportations marocaines de tomates au cours des huit premiers mois de cette année se sont élevées à environ 342 mille tonnes, pour une valeur de plus de 4 milliards de dirhams, tandis que les quantités exportées du même produit agricole au cours de la même période l’année dernière s’élevaient à environ 339 mille tonnes.

Le Maroc a exporté 317 mille tonnes de légumes frais et surgelés au cours des huit premiers mois de cette année, pour une valeur de plus de 3,17 milliards de dirhams, alors que les quantités exportées au cours de la même période l’an dernier s’élevaient à près de 300 mille tonnes.

En ce qui concerne les agrumes, les exportations du Maroc au cours des huit premiers mois de cette année se sont élevées à 326.000 tonnes, pour une valeur de plus de 2,87 milliards de dirhams, contre environ 420 000 tonnes à la même période l’an dernier.