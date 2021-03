Marché mondial du pamplemousse : prix, offre, demande…

Partager

L’offre de pamplemousse est en baisse sur le marché européen, selon les commerçants.

Le marché du pamplemousse est actuellement en pleine transition entre les hémisphères nord et sud. La saison espagnole touche à sa fin, tout comme les campagnes turque et israélienne. La demande a été bonne dans de nombreux pays européens, mais beaucoup ressentent également l’impact de la pandémie sur ce produit. Dans l’hémisphère sud, en Afrique du Sud, la récolte a déjà commencé. Il y a une bonne quantité de fruits sur les arbres et le volume devrait être plus élevé que la saison dernière.

Espagne: l’offre commence à baisser et les ventes aux grands détaillants restent fluides

La récolte de pamplemousse en Espagne devrait s’achever entre mi et fin avril. Comme cela s’est produit avec d’autres agrumes, la demande est faible, bien que les ventes de ce produit dépendent beaucoup plus de l’industrie hôtelière. Le pamplemousse est un produit agricole largement consommé dans les jus de fruits, les cantines scolaires et les hôtels et par conséquent, depuis le début de la pandémie de Covid-19, sa consommation a été considérablement réduite.

Dans les supermarchés, cependant, les ventes sont plus fluides. Les prix d’origine sont restés relativement acceptables, se situant en moyenne entre 0,25 et 0,28 euro le kilo, avec des prix plus élevés pour certains lots, rapporte Freshplaza. Il faut cependant noter que la récolte de cette année est inférieure de 10% à 15%.

L’offre de pamplemousses européens est en baisse. L’Espagne terminera la récolte dans environ un mois et la Turquie et l’Égypte devraient finir encore plus tôt. Les exportateurs estiment qu’ils seront de plus en plus seuls sur les marchés européens pour le reste de la saison espagnole, car les volumes en provenance d’autres pays de l’hémisphère nord sont de plus en plus rares. De plus, à l’arrivée du printemps, le beau temps stimulera à nouveau les ventes.

Quant aux pamplemousses de Floride et du Texas, après le changement de présidence aux États-Unis, l’augmentation de 25% des tarifs a été levée; cependant, cette décision est venue trop tard dans la saison pour faire une différence significative sur le marché.

Pays-Bas: bonne saison des pamplemousses

Selon un importateur néerlandais d’agrumes, la demande de pamplemousses a été particulièrement bonne tout au long de la saison. “En raison du coronavirus, la demande des produits durables en général et d’agrumes en particulier est très bonne. Les saisons turque et espagnole sont sur le point de se terminer, ce qui favorise le fruit de la dernière phase de la saison israélienne. Le pamplemousse en Afrique du Sud est retardé et cela ne fait que donner plus d’opportunités à la production israélienne, que nous fournissons jusqu’à fin avril, avec des prix actuellement autour de 16,50-17 euros.

Belgique: le marché attend les pamplemousses sud-africains

La demande de pamplemousses n’a pas été exceptionnellement bonne ces derniers temps. Un importateur belge affirme que la qualité des fruits de Turquie et d’Espagne s’est quelque peu détériorée. “Les gelées en Espagne ont eu un impact négatif.” À partir de la semaine 17, les premiers pamplemousses sud-africains sont attendus et le commerçant s’attend à une autre bonne saison, comme l’an dernier.

Allemagne: Pamplug gagne du terrain sur le pamplemousse

Dans le commerce allemand, le Starruby espagnol domine le marché. Les volumes en provenance de Turquie et des États-Unis (Floride) ont été réduits. Cette dernière origine joue actuellement un rôle marginal en raison de tarifs et de prix commerciaux assez élevés.

Dans l’ensemble, la consommation de pamplemousse en Allemagne semble diminuer progressivement. «Le rôle des pamplemousses sur le marché des agrumes reste limité, perdant de plus en plus de terrain au profit de produits plus à la mode, comme le pamplemousse, mais aussi de variétés d’oranges modernes et innovantes», explique un négociant.

Royaume-Uni : Stabilité de la saison des pamplemousses

À cette période de l’année, les pamplemousses du Royaume-Uni sont principalement fournis par Israël, l’Espagne et la Turquie. Il y a une saison stable en termes de demande et de prix.

Il y a aussi une certaine disponibilité de pamplemousses de Floride; un produit très populaire en Europe, bien que tous les supermarchés britanniques n’en aient pas. Les prix des pamplemousses de Floride sont généralement 50% plus élevés que ceux des pamplemousses espagnols et turcs. La saison sud-africaine est sur le point de commencer. Les pamplemousses de cette nouvelle campagne commenceront à arriver en avril et, comme d’habitude, remplaceront progressivement les plus vieux fruits européens des rayons.

Italie: le pamplemousse est populaire auprès des détaillants

En raison de la fermeture du secteur de la restauration, le pamplemousse traverse une période difficile. Les prix de gros sur le marché de Bologne varient entre 1,00 € et 1,30 € / kg, selon la qualité et l’origine. Les pamplemousses espagnols et israéliens sont plus chers que ceux de Chypre. En général, le pamplemousse est plus populaire auprès des détaillants. La demande avait également augmenté dans le secteur de la restauration jusqu’à récemment, mais la pandémie a entraîné une réduction des commandes.

Les pamplemousses actuellement sur le marché proviennent principalement d’Espagne, d’Israël, de Turquie, de Chypre et de Floride. La Sicile possède également quelques petites zones de production. Ces dernières années, la disponibilité de fruits de Turquie et de Chypre a augmenté sur les marchés italiens. En été, il est importé d’Afrique du Sud et de Floride, bien que le pamplemousse américain présente parfois des défauts cutanés. Ces dernières années, le pamplemousse rose s’est énormément développé par rapport aux variétés traditionnelles.

En Sicile, la campagne de production de pamplemousse a été marquée par la stabilité. La période de production est assez longue et dans le sud-est de la Sicile, la commercialisation peut commencer plus tôt que dans d’autres zones de production.

Ici, les fruits sont cueillis parfaitement mûrs à partir de mi-octobre et le produit reste disponible jusqu’en mars / avril. Un commerçant affirme que le pamplemousse rouge Star Ruby a un prix moyen de 1,00 € / kg, avec des fluctuations de 20-25% (à la hausse et à la baisse) entre le début et la fin de la saison.

Israël: la demande de pamplemousse monte en flèche

Les exportations de pamplemousse d’Israël ont été très bonnes cette saison. Le pays a envoyé beaucoup de fruits en Chine, principalement des pamplemousses rouges Sunrise (Star Ruby) et aussi des pamplemousses verts Sweetie. La saison en Israël touche à sa fin, ce qui fait monter en flèche la demande car il y a une pénurie sur le marché et les pamplemousses encore disponibles sont de grandes tailles, tandis que la Chine préfère les plus petites tailles. Les volumes sont similaires à ceux de la saison dernière, même s’ils étaient quelque peu faibles au début de la campagne en raison du coronavirus.

États-Unis: forte demande de pamplemousse

La Floride a augmenté sa superficie d’agrumes de 600 hectares l’an dernier. La production de pamplemousse a doublé cette saison et devrait encore doubler l’année prochaine. La demande de pamplemousses, quant à elle, reste stable. “La demande est un peu en hausse depuis les gelées au Texas, mais nous n’avons pas vu une forte augmentation”, déclare un commerçant. Les producteurs attendent la saison prochaine pour déterminer l’impact réel du gel. Les prix sont similaires à ceux de l’année dernière.

Un commerçant affirme que l’offre de pamplemousses de la Californie est en baisse sur la côte ouest. “Le Texas a pris fin plus tôt, ce qui a généré plus de demande. Certaines régions de Californie s’y préparent.” D’autres grands expéditeurs recevant des fruits du sud de la Californie ont commencé il y a un mois et se poursuivront jusqu’en août-septembre. Le commerçant affirme également que la demande est plus forte cette saison et que les prix augmentent.

Selon le négociant, la pression sur la production californienne peut également créer des opportunités pour le Mexique. “Le Mexique vient de terminer les expéditions de l’une de ses régions productrices, mais elles reprendront probablement en mai.”

Afrique du Sud: volume attendu plus élevé que l’an dernier

“La récolte a commencé et la couleur du fruit est très attractive”, explique un exportateur. “Il y a de bons fruits sur les arbres.” Le volume devrait être beaucoup plus élevé que la saison dernière. Les conditions météorologiques entre la floraison et la nouaison étaient idéales; doux, avec des pluies occasionnelles.

Certaines des principales zones de production de pamplemousses ont connu un temps sec, mais les pluies de l’été dernier ont contribué à l’approvisionnement en eau. Les jauges vont de 40 à 50.

Chine: offre très limitée de pamplemousses

L’année dernière, les conditions du marché des pamplemousses importés étaient très mauvaises. De nombreux importateurs ont perdu de l’argent, de sorte que les entreprises n’importent pas beaucoup cette année. En conséquence, les volumes disponibles actuellement sont assez faibles. Actuellement, les produits disponibles sur le marché proviennent principalement d’Egypte et d’Israël. Le quota espagnol de pamplemousse est très limité.

Les prix des pamplemousses sont étonnamment élevés cette année. Le prix du rubis étoilé égyptien est d’environ 330-370 yuans / 5 kg. La saison des pamplemousses égyptiens est presque terminée, mais il y en a encore beaucoup sur le marché; cependant, la qualité diminue.

Les pamplemousses sud-africains seront bientôt de retour sur le marché. En règle générale, la qualité du pamplemousse sud-africain est la meilleure de toutes les origines. Le prix atteindra au moins 300 yuans / boîte. Le prix devrait rester élevé jusqu’à la mi-mai, date à laquelle de gros volumes de pamplemousses sud-africains arriveront.

Source: Freshplaza