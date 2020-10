Loukkos : des mesures pour étendre la superficie des cultures sucrières.

Partager

La DRA envisage d’augmenter la superficie réservée aux cultures sucrières dans le bassin de Loukkos.



La Direction régionale de l’Agriculture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima table, dans le cadre des préparatifs et des mesures prises pour le démarrage de la nouvelle campagne agricole, sur un programme de plantation de 5.000 hectares de betterave sucrière, et d’environ 3.000 hectares de canne à sucre, contre 2.500 ha actuellement dans le bassin de Loukkos.

Après le record de production sucrière dans le bassin de Loukkos, la DRA de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont décidé de poursuivre la mise en œuvre des mesures prises, qui ont permis d’atteindre une production record au titre de la saison agricole 2019-2020, notamment la généralisation des semences mono-plante et du processus d’ensemencement mécanique, la numérisation et la planification de toutes les opérations liées à la culture, l’extraction et la commercialisation, ainsi que l’encadrement technique et le contrôle phytosanitaire, outre l’octroi d’aides financières, en particulier pour les nouvelles plantations de canne à sucre et les cultures précoces.

Cette réunion a été aussi une occasion pour débattre des préparatifs pour le lancement de la campagne agricole 2020-2021, et présenter les mesures et dispositions adoptées par tous les acteurs de la filière sucrière au bassin du Loukkos pour assurer un bon démarrage de la saison de plantation, et fournir l’accompagnement nécessaire en termes d’approvisionnement en intrants et de mécanisation de toutes les opérations agricoles.