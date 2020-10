Loukkos : Une production sucrière record lors de cette campagne.

Partager

Le bassin du Loukkos enregistre une production sucrière record.

La production sucrière a atteint des niveaux records au bassin du Loukkos au titre de la saison agricole 2019-2020, dépassant les attentes et les objectifs escomptés pour cette année.

« La campagne écoulée des cultures sucrières au bassin du Loukkos a affiché des résultats remarquables qui ont dépassé les attentes et les objectifs fixés pour 2020, et atteint des niveaux records, notamment en matière de rendement, d’indicateurs industriels et de revenus », indique la MAP citant la Direction régionale de l’Agriculture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Concernant la betterave sucrière, cette campagne agricole s’est distinguée par la généralisation des semences mono-plante, et ce pour la première fois au niveau du bassin de Loukkos, et la généralisation du processus d’ensemencement mécanique, la numérisation et la planification de toutes les opérations liées à la culture, l’extraction et la commercialisation, ainsi que l’encadrement technique et le contrôle phytosanitaire.

Selon la direction régionale de l’Agriculture, les interventions ont permis d’augmenter à 2.770 hectares la superficie cultivée. La production a augmenté de 175.932 tonnes, soit une hausse d’environ 62,5% par rapport à la moyenne des dix dernières années, notant que le rendement a atteint un niveau record de 64,6 tonnes par hectare, en progression de 65,2%, ce qui a permis d’augmenter de 26% le revenu des agriculteurs par rapport à la campagne précédente.

Quant à la canne à sucre, la superficie plantée a atteint 2.191 hectares, avec une production de 193.511 tonnes, soit une augmentation de 49,5% par rapport à la moyenne des dix dernières années, tandis que le rendement s’est situé à 88,3 tonnes par hectare (+38,4%), et le revenu des agriculteurs a progressé de 58% en glissement annuel.