Partager

tweet



Bassin de Loukkos: 32 MDH alloués à des projets hydrauliques.

Le Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a approuvé, à Tétouan, le bilan provisoire du budget de l’année 2019, ainsi que son projet de plan d’action et de budget au titre de l’exercice 2020 qui porte sur une enveloppe totale d’environ 84,6 millions de dirhams (MDH).

Selon le projet de budget, approuvé par les membres du Conseil d’administration en présence du secrétaire général du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Khalid Cherkaoui, et du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, le budget d’investissement s’élève à 32,58 MDH, dont 4,42 MDH de subventions.

Lire aussi: Génération Green, un nouveau départ pour l’agriculture au Maroc

Ce budget d’investissement principalement au financement de projets de prévention des inondations (4,93 MDH), la restauration et l’entretien des barrages (14,24 MDH), la restauration et la réparation des biens publics hydriques (14,24 MDH), l’évaluation des ressources hydriques (7,36 MDH), la modernisation de l’administration (3,28 MDH), ainsi que la protection et la préservation des ressources hydriques (3,6 MDH).