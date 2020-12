Partager

Les astronautes ont déjà récolté les premiers radis cultivés dans l’espace.

L’astronaute de la NASA Kate Rubins a récolté les premiers radis de l’espace cultivés à bord de la Station spatiale internationale, dans le cadre de l’expérience Plant Habitat-02.

L’expérience, qui fait partie des efforts en cours pour produire de la nourriture dans l’espace dans le but de ravitailler l’équipage lors de longues missions, a prouvé que les radis sont capables de pousser sous différents types de lumière et de sols. L’expérience a été réalisée avec des radis car ils sont un aliment nutritif qui pousse rapidement et sont génétiquement similaires à Arabidopsis, un type de plante herbacée qui a fait l’objet de fréquentes études en microgravité.

«Les radis sont un type de culture différent des légumes à feuilles que les astronautes cultivaient auparavant sur la station spatiale, ou du blé nain qui était la première culture cultivée à l’APH», a déclaré Nicole Dufour, directrice de Advanced Plant Habitat (APH) de la NASA programme au Kennedy Space Center.

“Cultiver une variété de produits agricoles nous aide à déterminer quelles plantes se développent en microgravité et offrent la meilleure variété et le meilleur équilibre nutritionnel pour les astronautes en mission de longue durée.”

Contrairement aux expériences précédentes de l’APH et du système de production végétale (Veggie) de la NASA, qui utilisaient de l’argile poreuse préchargée avec un engrais à libération lente, cet essai était basé sur des quantités précisément définies de minéraux fournis. Cette précision permet une meilleure comparaison des nutriments fournis et absorbés par les plantes.