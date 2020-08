Laâyoune : L'ONCA lance des sessions de formation agricole.

Partager

tweet



L’ONCA lance des sessions de formation au profit des agriculteurs de Laâyoune.

Les agriculteurs et acteurs locaux de la région de Laâyoune Sakia El Hamra bénéficieront de nouvelles sessions de formation, d’information et de sensibilisation organisées par l’Office national du conseil agricole (ONCA) dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030».

La Direction régionale de l’Office national du conseil agricole de Laâyoune Sakia El Hamra soutient et encadre les agriculteurs le long de la chaîne de valeur en matière de technique de production, de commercialisation, de gestion des exploitations et de protection des plantes, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc.

À cette fin, cette dernière a dernièrement lancé une campagne d’appel d’offres pour organiser des journées d’information et de sensibilisation au profit des agriculteurs qui bénéficient des projets du Pilier II du Plan Maroc Vert au niveau de la région, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs locaux. Ceci a pour objectif de leur inculquer de nouveaux savoirs, les incitant ainsi, à adopter les bonnes pratiques dans la gestion de leurs projets agricoles, et ce pour participer dans le développement d’une agriculture solidaire mais aussi pour améliorer leurs revenus et leur productivité, souligne Aujourd’hui Le Maroc.

La première formation portera sur le couscous et traitera les principales techniques de commercialisation et de valorisation à adopter par l’agriculteur pour commercialiser son produit, notamment les nouveaux canaux de marketing et e-commerce. La deuxième formation s’axera sur les viandes rouges, ainsi que les principales actions à respecter par l’éleveur pour augmenter la production de la viande rouge cameline, ovine et caprine et pouvoir la valoriser pour avoir à la fin un produit de qualité sur le produit sanitaire, nutritionnel et concurrentiel.