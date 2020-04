Partager

Khénifra: 7.564 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs.

La Direction provinciale de l’agriculture de khénifra a distribué 7.564 quintaux d’orge subventionnée aux éleveurs des zones touchées par le manque de pluies.

Quelque 3.800 éleveurs ont bénéficié de la première phase de cette opération de distribution d’orge subventionnée dans la province de Khénifra à fin mars.

En effet, le vice-président de la Chambre régionale d’agriculture de Béni Mellal-Khénifra, Nizar Rihani annoncé le lancement de l’opération de distribution de 40 mille quintaux d’orge subventionnée pour le trimestre (Avril, mai et juin), et ce au profit des éleveurs des différentes communes de la province.

Ce soutien profitera à la commune de Khénifra (120 tonnes), aux communes d’El Heri (159 tonnes), d’El Borj (86 tonnes); d’Aguelmam Azegza (304 tonnes), de Sidi Lamine (220 tonnes), de Sidi Amrou (69,6 tonnes); d’Aguelmous (720 tonnes) et de Moulay Bouazza (243 tonnes) en plus de la commune de Had Bouhssoussen (164 tonnes).

L’opération ciblera également les communes de Sidi Hcine (123 tonnes), de Sebt Ait Rahhou (344 tonnes); d’Oum Errabia (321 tonnes), d’El Hammam (337 tonnes), de Lekbab (167 tonnes), de Sidi Yahya Ousaad (129,2 tonnes); de Tighsaline (133,6 tonnes) et d’Ait Ishaq (158 tonnes); d’Ouaoumana (46,4 tonnes), de Kerrouchen (72,8 tonnes) ainsi que d’Ait Saadelli (57,2 tonnes).

M. Rihani a fait observer que cette opération dans sa deuxième phase vise à fournir de l’orge aux éleveurs à un prix spécifique de 200 dirhams le quintal (2 dirhams le kilogramme). Par ailleurs, cela permet de sauver le cheptel et éviter les répercussions négatives du déficit pluviométrique ayant impacté notamment les parcours de jachère et les cultures fourragères.