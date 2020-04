Partager

tweet



Draa-Tafilalet: 100.000 quintaux d’orge subventionnée seront distribués.

La distribution de la quantité totale de 100.000 quintaux d’orge subventionnée, destinée aux éleveurs de la région de Drâa-Tafilalet, se fera à travers 9 centres relais.

La répartition de l’orge subventionnée aura lieu entre fin mars et jusqu’au mois de juin, à travers 9 centres relais dans les provinces d’Errachidia, Ouarzazate, Tinghir, Midelt et Zagora, en application du programme spécifique d’appui à l’alimentation du cheptel lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Ainsi, selon la répartition de cette quantité totale, des éleveurs de la province d’Errachidia, qui compte deux centres relais, bénéficieront de 14.000 quintaux d’orge subventionnée; 13.000 quintaux seront au profit des éleveurs de la province de Ouarzazate (1 centre relais). En plus, la province de Zagora (2 centres relais) aura 13.000 quintaux d’orge subventionné.

Les éleveurs de la province de Midelt, qui compte 2 centres de distribution, recevront 40.000 quintaux d’orges. Enfin, ceux de Tinghir (2 centres relais) obtiendront 20.000 quintaux.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts avait annoncé la mise en place un programme de sauvegarde ciblé. En effet, celui-ci consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée pour le prochain trimestre; et ce, au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies à partir du 27 mars.