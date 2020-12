Partager

Le Japon approuve la “super tomate” génétiquement modifiée, que les scientifiques ont mis 15 ans à développer.

La technologie et la science sont de plus en plus présentes dans les systèmes de fabrication des aliments de différents types. Après que Singapour ait autorisé la vente de viande de laboratoire sur son marché, le Japon vient de suivre la mouvance en approuvant, à son tour, la “super tomate” génétiquement modifiée.

Vendredi, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a approuvé la production et la vente d’une tomate mise au point par l’Université de Tsukuba et Sanatech Seed, une startup de l’école. Le fruit, que les scientifiques ont pris 15 ans à développer, contient, selon Nikkei Asia, cinq fois la quantité normale de GABA, un acide aminé lié à une baisse de la tension artérielle, grâce à des modifications apportées aux gènes qui limitent normalement la production de GABA. Ce qui fait de cette tomate un produit agricole assez insolite.



Cependant, la demande semble assez faible malgré les mérites vantés par les scientifiques de cette tomate génétiquement modifiée. Une enquête menée auprès d’environ 10.000 personnes par l’Université de Tokyo a révélé que 40% à 50% ne voulaient pas manger de cultures ou de produits d’origine animale édités, et seulement 10% se sont montrés intéressés à les essayer.