Effets de la densité des émetteurs d’irrigation goutte à goutte sur la tomate cerise.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont fait une comparaison d’un seul émetteur par plante avec deux, trois et quatre émetteurs par plante sous irrigation goutte à goutte et deux niveaux d’irrigation (irrigation complète 100% et irrigation déficitaire 75% de l’évapotranspiration des cultures). La recherche avait pour but d’étudier leurs effets sur les paramètres physiologiques, la racine, le rendement et leurs composants associés pour la tomate cerise en pot dans des conditions de serre dans le Jiangsu-Chine.

Les résultats de la recherche

Les résultats expérimentaux ont montré que les plantes cultivées pendant la saison de plantation printemps-été ont montré, selon Hortidaily, des résultats significativement plus élevés que la saison de plantation automne-hiver en raison des basses températures de la saison de plantation automne-hiver.

Cependant, la longueur de la racine de réponse, le diamètre moyen des racines, la masse sèche des racines, l’indice de surface foliaire, le taux de photosynthèse, le taux de transpiration, le poids frais des unités de fruits, le nombre de fruits et le pH ont augmenté de plusieurs émetteurs par plante sur un seul émetteur par plante, mais les solides solubles totaux ont diminué. En outre, les chercheurs ont observé une tendance à la baisse par irrigation déficitaire pour les deux saisons de plantation, et vice versa pour le cas des solides solubles totaux de la tomate cerise.

En raison d’une augmentation des paramètres mesurés pour plusieurs émetteurs par usine sur un seul émetteur par usine, le rendement, l’efficacité d’utilisation de l’eau et la biomasse d’efficacité d’utilisation de l’eau ont considérablement augmenté de 18,1%, 17,6% et 15,1%, respectivement.

L’irrigation déficitaire a entraîné une diminution du rendement de 5% du produit agricole et une augmentation de l’efficacité d’utilisation de l’eau et de la biomasse d’efficacité d’utilisation de l’eau de 21,4% et 22,9%, respectivement. Deux, trois et quatre émetteurs par usine n’ont eu aucun effet significatif et les résultats obtenus étaient similaires.

Conclusion

Compte tenu de la morphologie des racines, du rendement, de l’efficacité de l’utilisation de l’eau, de la biomasse d’efficacité de l’utilisation de l’eau, de la géométrie et de la qualité des fruits, deux émetteurs par plante avec irrigation déficitaire sont recommandés pour les tomates cerises en pot en serre.

L’explication de l’augmentation de la production de biomasse de la plante, du rendement et de l’efficacité d’utilisation de l’eau est que deux émetteurs par plante (augmentation de la densité des émetteurs) ont réduit le stress de sécheresse aux racines, entraînant une augmentation de la morphologie des racines et de l’indice de surface foliaire et enfin la promotion de l’activité photosynthétique de la plante