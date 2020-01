Eau et Irrigation : Le bassin hydraulique du Loukkos, un géant du Maroc

Partager

Irrigation : Le bassin du Loukkos, un gigantesque réservoir d’eau du Maroc

Le bassin hydraulique du Loukkos, dispose du taux annuel de ressources en eau par habitant le plus élevé au Maroc. Situé dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce taux atteint 1.170 m3 par habitant tandis que la moyenne nationale ne dépasse par les 730 m3/hbts.

Ces données ont été fournies par le directeur de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, Abdelhamid Benabdelfadel lors d’un exposé présenté à l’occasion de la rencontre régionale sur le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 (PNAEI), tenue récemment à Tétouan.

Le bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris vient en deuxième position. Il est suivi du bassin hydraulique du Sebou, du bassin de l’Oum Er-rbia et du bassin de Souss-Massa et Drâa. Ainsi, le directeur a souligné que les bassins du Tensift, du Bouregreg et de Sakia El Hamra enregistrent des taux annuels de ressources en eau par habitant plus bas que la moyenne nationale.

Par ailleurs, le taux des précipitations au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima atteint 9,1 milliards de m3, avec 3,4 milliards de m3 de ressources naturelles utilisées, dont 3,2 milliards de m3 en eaux de surface et 0,2 milliard de m3 en eaux souterraines. Ce taux s’étale sur une surface de plus de 17.000 km2.

Un total de 78% des ressources hydriques de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se trouve principalement dans le bassin hydraulique du Loukkos et entre Tanger et Tétouan. Cependant, le reste est réparti sur les autres bassins de la région, a-t-il conclu.