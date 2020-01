Agro-industrie 2020 : Tanger accueillera la 8ème réunion d'affaires hispano-marocaine

Tanger accueillera la 8ème rencontre d’affaires hispano-marocaine “Agro-industrie 2020” les 11 et 12 Mars sous le thème “L’innovation dans l’agriculture, un processus clé pour le développement durable”.

Cette réunion comprendra des tables rondes et un agenda de contact individuel personnalisé. Ainsi, l’objectif principal est de rassembler les entreprises espagnoles et marocaines du secteur agroalimentaire. Cette rencontre favorise la rencontre entre ces entreprises, dans un environnement réglementé et synergique, avec les institutions et organisations officielles Marocains.

Elle prévoit également d’accroître l’efficacité et la compétitivité des entreprises espagnoles et marocaines, grâce à une coopération entre elles. En plus de cela, elle vise la valorisation du tissu économique au niveau national. Et ce, en soutenant la coopération et l’échange d’expériences entre entreprises exerçant des activités dans le même secteur.

Les organisateurs de la rencontre ont souligné que ces dernières années, l’économie marocaine s’est caractérisée par une stabilité macroéconomique et de faibles niveaux d’inflation. En effet, cette économie reste forte et repose principalement sur les exportations, un boom des investissements privés et du tourisme.

Le secteur agroalimentaire (agriculture et industrie dérivée) est le deuxième secteur d’exportation. Par ailleurs, il représentait 20% en valeur des exportations marocaines en 2018. Quant au PIB agricole, il a augmenté de 5,25% en moyenne par an après la mise en œuvre du PMV. De plus, il a contribué à la création de 250 000 emplois et doublé le revenu moyen de l’agriculteur.