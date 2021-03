L'inde, premier producteur mondial de bananes avec 30,5 millions tonnes.

Partager

L’Inde est le premier producteur de bananes mais rencontre des problèmes concernant les exportations.

L’Inde est le premier producteur mondial de bananes. En 2019, les volumes ont presque atteint 30,5 millions de tonnes, soit 26,02% de la production mondiale. Les quantités sont principalement absorbées au niveau national et très peu sont exportées, notamment en Europe.

En effet, «l’Inde n’a jamais réussi à exporter des bananes vers l’Europe comme les pays d’Amérique centrale et d’Amérique latine comme le Costa Rica, la Colombie, Équateur, Pérou. Le principal marché actuellement est le Moyen-Orient», indique un producteur sur Freshplaza.

“Des études menées en Inde ont révélé que cela est dû à diverses raisons. Tout d’abord, les lois indiennes protègent les petits producteurs, rendant impossible l’achat de plus de 7 hectares. De plus, dans certains États, les entreprises ne peuvent pas acheter de terres agricoles.”

“De plus, afin de réduire les coûts de production, les producteurs et agriculteurs indiens n’utilisent ni engrais ni produits phytosanitaires. C’est bien sûr un plus mais, comme les producteurs utilisent des techniques de culture biologique mais ne les ont pas étudiées, le produit ne porte pas intérêt au marché européen.”

La logistique est aussi un autre obstacle. «Les bananes indiennes sont plus savoureuses et plus sucrées que celles actuellement exportées vers l’Europe, ce qui signifie qu’elles mûrissent plus tôt et ne peuvent supporter que de courts transferts avec une surveillance constante entre la récolte et le chargement. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue et les niveaux d’humidité doivent être optimaux. Ce processus sophistiqué décourage exportateurs locaux d’envoyer des produits en Europe», révèle la même source.

