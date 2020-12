Partager

Des scientifiques examinent des hybrides d’agrumes pour lutter contre la maladie du verdissement des agrumes.

Les chercheurs, qui s’efforcent de résoudre le plus gros problème parmi les producteurs d’agrumes – Huanglongbing, ou HLB -, investissent dans une ancienne technique en créant de nouvelles espèces de fruits avec une résistance accrue.

Des scientifiques de l’Université de Californie – Riverside se sont tournés vers les agrumes croisés pour créer de nouvelles espèces hybrides qui présentent les meilleurs traits de leur espèce parente. Idéalement, ces hybrides bénéficieront des meilleurs goûts disponibles et de la résistance de certains brins d’agrumes au HLB.

Ainsi, dans une tentative d’atténuer la propagation de la maladie, l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture a stimulé les efforts dirigés par UC Riverside avec une subvention de recherche de 4,67 millions de dollars. Le botaniste UCR à la tête de l’étude, Chandrika Ramadugu, a déjà identifié des espèces de microcitrus qui présentent une résistance naturelle au HLB.

Parmi les défis de l’effort, il y a le risque de créer des brins hybrides résistants au HLB mais qui pourraient ne pas avoir bon goût. Ainsi, il est nécessaire de générer de nombreux hybrides, puis de sélectionner les meilleures souches en fonction à la fois de la résistance et du goût pour contourner ce risque.

Dans ses échantillons identifiés, le microcitrus, qui comprend le plus petit citron vert australien, est généralement plus amer et a un goût plus vif que d’autres agrumes comme les oranges. L’équipe UCR vise la bonne composition génétique pour créer un fruit résistant au HLB avec la bonne douceur.