Huile d'olive frelatée : les Marocains appellent à une meilleure protection.

Partager

tweet



Les consommateurs appellent à une meilleure protection face à l’huile d’olive frelatée.



Les réseaux sociaux sont secoués par une vidéo montrant un commerçant mélanger l’huile d’olive avec une autre huile bon marché. Indignés par les images, les internautes appellent à une meilleure protection contre l’huile d’olive frelatée.

Suite au partage massif de la vidéo, les internautes se sont senti à la fois vulnérables et sensibilisés sur le danger d’acquérir cette huile n’importe où et sur la nécessité de s’en tenir à l’huile conditionnée et garantie, rapporte Le Site Info. Par conséquent, ils demandent aux services concernés d’intervenir pour protéger les consommateurs.

Lire aussi : Arnaque liée à la vente de l’huile d’olive au Maroc

Des citoyens ont également appelé à exercer un contrôle rigoureux sur les huileries traditionnelles, particulièrement actives en cette période de fin d’automne, et à protéger la santé des consommateurs contre les mauvaises pratiques qui peuvent y avoir cours.