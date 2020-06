Les herbes africaines sont de plus en plus prisées en Europe

Les herbes en provenance d’Afrique sont plus robustes si on les compare à celles d’Europe.

Les herbes africaines ont la cote en Europe. Leur qualité et leur longue conservation font qu’elles ont commencé à gagner en popularité, selon une entreprise néerlandaise spécialisée dans la vente d’herbes cultivées en Afrique de l’Est notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

“La plupart de nos herbes se retrouvent dans les assiettes des consommateurs. C’est soit via des exportateurs, soit via des circuits d’hospitalité. Ces herbes vont au Benelux. Mais aussi en Europe de l’Est et en Scandinavie ainsi qu’à l’étranger”, indique l’entreprise à Hortidialy.

“La demande d’herbes emballées est monté en flèche. L’emballage du produit profite à sa durée de conservation, sa qualité, son apparence et la commodité du stock. Il offre une valeur ajoutée pour les grossistes. Les exportateurs que nous fournissons exportent également à l’étranger. Non pas pour être négatif sur les herbes européennes, mais les herbes africaines sont plus robustes et se conservent mieux. C’est pourquoi nos partenaires y ont la préférence.”

“Le prix de revient du produit a cependant fortement augmenté. Cela doit être répercuté. C’est pourquoi nous voulons livrer uniquement la crème de la crème. Nous avons reçu de nombreuses remarques sur l’augmentation des prix ces dernières semaines. Mais, je n’ai entendu personne se plaindre des marchandises livrées. Nous n’obtenons que des réponses positives à ce sujet. Nous avons fait des volumes décents dans le commerce de masse. Mais, nous gagnons également de nouveaux clients qui sont 100% engagés dans la qualité. “