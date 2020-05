L’Égypte exporte 55 millions de dollars de plantes médicinales et d’herbes

L’Égypte a exporté vers 86 pays de l’UE, d’Amérique, d’Afrique, d’Australie et des États arabes.

L’Égypte a vendu près de 35.000 tonnes de plantes médicinales et aromatiques ainsi que d’herbes de juillet 2019 à mars 2020.

Avec une valeur totale de 55 millions de dollars, l’Égypte a exporté vers 86 pays de l’Union européenne (UE), d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique, d’Australie et des États arabes, selon Arab Finance. Pendant ce temps, l’Égypte a vendu 12.500 tonnes de plantes aromatiques et médicinales ainsi que d’herbes au cours du premier trimestre de janvier à mars.

Le pays a expédié 29 articles de ces usines pour une valeur totale de 20 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2020.

