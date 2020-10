Guelmim-Oued Noun : La filière du cactus a généré 700 MDH.

Partager

Le cactus a généré plus de 700 millions de dirhams dans la région de Guelmim-Oued Noun.

En dépit de la crise du coronavirus (Covid-19), la filière du cactus de la région de Guelmim-Oued Noun a affiché de bons résultats. Le secteur a en fait, généré un chiffre d’affaires de 700 millions de dirhams (MDH) au cours de cette campagne agricole.

La filière du cactus a réalisé cette performance remarquable grâce aux projets et aux moyens financiers fournis par le Plan Maroc Vert (PMV), ainsi qu’aux efforts consentis par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) dans la lutte contre la cochenille.

En plus des mesures prises pour contenir ce ravageur, on note une demande croissante, au niveau national et international pour ce produit agricole. En effet, « l’or vert » de la province de Sidi Ifni est l’une des meilleures espèces au Maroc, rapporte la MAP.

Cette bonne réputation s’est reflétée sur la commercialisation des produits extraits de la figue de barbarie à usage médical et cosmétique, en particulier son huile de graine, permettant à ce fruit ainsi de gagner plus de terrain sur les marchés national et international.