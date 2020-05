Les fruits et légumes marocains à l’assaut de l’Afrique de l’Ouest

C’est une nouvelle tendance qui se dessine pour l’agriculture marocaine. Alors que les marchés européens ont été indécis, même si finalement les exportations sont continues, les exportateurs marocains n’ont pas tergiversé pour trouver de nouveaux marchés.

En effet une forte demande provenant d’Afrique de l’Ouest s’est fait ressentir avec une hausse des exportations enregistréesvers ces pays frères. Mohamed Ben Mostafa, président de l’association marocaine des producteurs de pommes de terre a déclaré que “la demande des pays d’Afrique de l’Ouest reste concentrée sur les fruits et légumes marocains, réputés pour leur qualité, ainsi que sur une variété d’autres produits alimentaires“. Il précise par ailleurs que “la reprise des exportations à travers la route d’El Guergarat des produits alimentaires agricoles marocains ne pouvait mieux tomber”, nous rapporte différentes sources.

A noter que “les consommateurs des pays d’Afrique de l’Ouest sont très favorables à l’acquisition de la plupart des produits agricoles marocains“, surtout les pommes de terre, les tomates et les oignons, ainsi que les pastèques rouges et vertes précise le site Bladi.

Dans cette région de l’Afrique de l’Ouest, c’est d’ailleurs le Mali qui apprécie le plus les produits marocains, toujours selon le porte-parole de l’association, le Mali étant l’un des marchés importateurs les plus importants de produits agricoles marocains. Hormis la qualité, ce sont également les prix qui sont attractifs et ne dépassent pas les 7 dirhams le kilogramme par exemple pour la pomme de terre, nous indique la même source.