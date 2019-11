Partager

France : Les agriculteurs manifestent et crient leur ras-le-bol.

Ce mercredi 27 Novembre, les agriculteurs ont manifesté en tracteurs dans toute la France avec des opérations de blocage à Paris et Lyon. En effet, ces derniers, se disant travailler dans des conditions précaires, ont dénoncé un certain nombre de pratiques.

Et pour cause, la Loi dite Egalim, issue des États généraux de l’alimentation et mise en place en début d’année, était censée ramener du revenu dans les cours des fermes en rééquilibrant les relations commerciales, mais jusqu’ici les agriculteurs disent ne pas vraiment voir de différence. Les manifestants veulent donc mettre la pression sur la grande distribution et ses fournisseurs alors que viennent de commencer les négociations commerciales annuelles qui fixent les prix pour un an. De même, les agriculteurs sont contre les zones de non-traitement. Ces dernières sont les zones pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est réglementée en fonction des points d’eau.

Ils déplorent également le mépris que rencontre la profession. “On franchit des caps toujours de plus en plus graves. Pourquoi ces attaques en direction de l’agriculture ? On a l’impression que tout le monde nous dit comment faire notre métier alors que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie “

Pour rappel, 50 intrusions dans des exploitations agricoles en une dizaine de mois ont en effet été relevées. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a indiqué mardi devant l’hémicycle qu’il partageait les inquiétudes des agriculteurs qui sont malmenés, qui sont montrés du doigt. ” Depuis une dizaine de mois c’est 50 intrusions dans des exploitations agricoles, dans des bâtiments d’élevage. Ce week-end encore, trois bâtiments ont brûlé, ce n’est pas acceptable ! ”

Cependant à l’heure actuelle, des négociations ayant été entamées, les agriculteurs ont cessé leur manifestations.