1.8 milliards de dirhams c’est ce que rapporte la filière oléicole au Maroc.

Comme nous l’avions mentionné, la 6ème édition du Salon National de l’Olivier (SNO) se tient actuellement à la municipalité d’El Attaouia (province de Kelaâ des Sraghna). Lors de ce rendez-vous qui met à l’honneur la filière oléicole, le ministre de l’agriculture a annoncé que cette dernière contribue à la satisfaction des besoins du Maroc en huiles alimentaires en couvrant près de 19 % de ces besoins. Egalement, la filière oléicole occupe une place importante dans la dynamique des échanges du Maroc et ce, en assurant une entrée de devises équivalente à 1.8 milliards de dirhams par an (moyenne 2013-2017).

En effet, la filière oléicole participe à hauteur de 6 % dans la formation du PIB agricole au niveau de l’amont et à hauteur de 15 % aux exportations agroalimentaires nationales. Elle est génératrice d’emplois et offre plus de 47 millions de journées de travail par an, soit l’équivalent de 190.000 emplois permanents.

De même, le ministre de l’agriculture Aziz Akhannouch a ajouté que, ces réalisations ne sont rien d’autre que le résultat de l’impact positif des choix stratégiques adoptés par le Plan Maroc Vert (PMV) pour le développement de l’oléiculture au Maroc, notamment la démarche de contractualisation de l’Etat avec les professionnels du secteur, visant l’intégration de la chaîne de valeur de la filière.