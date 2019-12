Partager

tweet



La sixième édition du Salon National de l’Olivier aura lieu du 4 au 7 Décembre.

Organisée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, par l’Association du Salon National de l’Olivier et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’olive (INTERPROLIVE), la 6ème édition du Salon national de l’olivier se tiendra ce 4 Décembre et prendra fin le 7 Décembre dans la municipalité d’El Attaouia (province d’El Kelaa des Sraghna).

Ce dernier aura comme thème « l’olivier, filière phare pour la création d’emploi » et axera cette rencontre sur les enjeux de la filière oléicole et ses défis et mettra en place une plateforme de rencontre et d’échange entre les différents opérateurs oléicoles.

Cet événement, organisé en partenariat avec le Conseil de la région Marrakech-Safi, la Province d’El Kelaa des Sraghna, la Chambre d’Agriculture Marrakech-Safi, le Conseil Provincial d’El Kelaa des Sraghna et le Conseil municipal d’El Attaouia, réunira plus de 80 exposants représentant différents opérateurs du secteur.

Avec plus de 10000 visiteurs attendus, un programme riche est prévu avec une myriade d’activités, dont des séminaires et des ateliers scientifiques, des animations pédagogiques, des guichets thématiques dédiés au conseil agricole, des ateliers de dégustation pour faire découvrir aux visiteurs la diversité et la richesse de la région en huile d’olive et en olives de table. En plus de cela, une cérémonie de remise de prix de performance aux meilleures exploitations.