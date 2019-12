Partager

tweet



La filière des agrumes a réussi à créer 3 millions jours de travail par an

La filière des agrumes au niveau régional a atteint une superficie de 25.700 hectares. Egalement, elle a réussi à créer 3 millions de jours de travail par an. En plus de cela, elle a contribué à la production de 546.000 tonnes d’agrumes lors de la précédente saison agricole.

La filière des agrumes a généré un investissement de 4,3 milliards de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé. En effet, «La filière des agrumes a donné des résultats probants dans le cadre du Plan Maroc vert. Et ce, en améliorant la surface plantée de 45% et la production de 66%, entre 2008 et 2019».

Ces chiffres ont été révélés lors du séminaire consacré à la filière des agrumes à Kénitra. En effet, lors de ce dernier, le Dr Faouzi Bekkaoui, directeur de l’INRA, a souligné que cette journée a eu pour objectif de débattre sur les principaux projets scientifiques réalisés par l’Institut en la matière. Parmi on peut citer le développement des variétés, que ce soit de mandarines ou d’oranges, ainsi que des avancées réalisées en matière de protection des plantes.

Le responsable a, ainsi, précisé que le séminaire offre aussi l’occasion d’évoquer les questions relatives à l’irrigation et à l’utilisation rationnelle des engrais et des intrants. Ceci est fait afin d’optimiser le rendement et de diminuer les coûts de production. En conséquence, il a révélé que son département vient d’inscrire huit nouvelles variétés tardives ou précoces. Ces dernières permettent aux agrumiculteurs d’augmenter la valeur et la qualité de leurs produits agricoles. À noter que lors de cette rencontre, une convention-cadre a été signée entre l’INRA et Maroc-Citrus. Ce partenariat vise ainsi l’accompagnement technique et académique des professionnels de ce secteur.