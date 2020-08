Figues de barbarie : La cochenille du cactus fait hausser les prix.

Partager

tweet



La production de figues de barbarie peine à reprendre à cause de la cochenille du cactus.

Les prix des figues de barbarie sont désormais plus élevés que ceux des fruits exotiques. En effet, l’infestation des plantations de figuiers par la cochenille du cochenille du cactus a considérablement réduit la production, faisant ainsi augmenter les prix de ces fruits.

Alors qu’ils se situaient entre entre 0,50 et 1 DH trois années auparavant, les prix des figues de barbarie, variant d’un vendeur à l’autre, sont actuellement parmi les fruits les plus chers. Les magasins de grande surface affichaient pas moins de 35 DH/kg pour des fruits sans épines. Et les rares vendeurs ambulants proposent de gros calibres à 3 DH la pièce tandis que les petits et moyens se négocient entre 1 et 1,50 DH, indique L’Economiste.

La tendance à la hausse est causée par l’infestation de la cochenille du cactus, ce qui conduit finalement à une réduction de 30 à 50% du rendement des cultures.

Lire aussi : Les cochenilles attaquent les champs de figues de barbarie dans le nord

Près de 2.000 kilomètres linéaires de cactus ont été déracinés et la lutte contre ce ravageur s’est concrétisée. L’insecte a été découvert pour la première fois dans les régions de Doukkala et de Rhamna en 2014 et s’est rapidement propagé au sud du pays. Face à l’ampleur du fléau, le ministère de l’Agriculture avait mis sur pied un plan de sauvetage pour un montant de 80 millions de DH.