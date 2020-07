Les cochenilles attaquent les champs de figues de barbarie dans le nord.

Partager

tweet



Les agriculteurs dans le nord font face à une attaque de cochenilles sans précédent.

Les agriculteurs au nord du Maroc, plus précisément dans les douars de Tnine de Sidi el Yamani et Had Al Gharbia, Hajrat Nhal, Sakdala, Daidate et Kanoua, dans la région de Tanger sont aux prises avec une attaque de cochenilles, les poussant à brûler les plantations de figues de barbarie.

Après de nombreux dégâts causés dans le sud et le centre du pays, la cochenille blanche ou cochenille farineuse a envahi les plantations de cactus dans le nord, réduisant ainsi, la production de figues de barbarie, pourtant source de revenus de plusieurs familles au niveau des zones affectées.

L’infestation des cactus par les cochenilles serait due à l’utilisation de semences provenant de zones déjà touchées par les insectes en question mais également à la manipulation et la désinfection des caisses en plastique au lieu de celles en bois, avant leur embarquement dans les camions, sans oublier les navettes effectuées par les véhicules transportant le fruit d’une région contaminée à une autre plutôt saine, souligne Bladi, qui rapporte le quotidien Al Alkhbar.

Ainsi, le ministère de l’Agriculture a déployé plusieurs de ses services afin de lutter contre la cochenille au sein de la région.

Lire aussi : Souss-Massa: L’ONSSA alloue 1,6 MDH à la lutte contre la cochenille du cactus

Il faut noter que les cochenilles se développent par temps chaud et sec. En effet, ce temps offre un environnement propice à leur multiplication rapide. Le ravageur apparaît sous forme de masses cotonneuses sur les feuilles, les tiges et les fruits. Les pertes liées à la production vont de 5 à 20% si on arrive à contenir l’insecte, mais elles peuvent atteindre 100% s’il n’y a aucune mesure préventive prise.