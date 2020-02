Larache : La 4ème édition du Festival des fruits rouges se profile

Partager

4ème édition du Festival des fruits rouges de Larache

La quatrième édition du Festival National des Fruits Rouges à Larache se tiendra du 12 au 15 mars 2020 sous le thème: «Secteur Fruits rouges: modèle pour l’intégration du facteur humain et l’amélioration des réalisations».

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, des Pêches Maritimes, du Développement Rural, des Eaux et Forêts et de l’Association Professionnelle Fédérale des Fruits Rouges et de l’Emploi Larache, le Bureau Régional des Investissements Agricoles de Loukkos organise en partenariat avec le Conseil Provincial de Larache et la Chambre Régionale d’Agriculture de Tanger-Tétouan Al-Hoceima et le Conseil Communautaire de Larache, la quatrième édition du Festival National des Fruits Rouges à Larache pendant la période du 12 15 mars 2020 sous le thème: Secteur Fruits rouges: modèle pour l’intégration du facteur humain et l’amélioration des réalisations.

Le bassin de Loukkos, un levier du secteur des fruits rouges

L’organisation de la quatrième édition de ce festival s’inscrit dans le cadre de l’activation de la stratégie du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, en matière de développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée au Maroc, dont les fruits rouges.

Le bassin de Loukkos est considéré comme l’une des plus grandes zones de production de fruits rouges au niveau national, en raison des qualifications abondantes dans le bassin. En effet, sa proximité avec le marché européen et les principaux centres de consommation et sa disponibilité par une main-d’œuvre qualifiée et un climat et un sol appropriés, ont contribué au développement de ce secteur. Il dispose également d’unités de production et d’évaluation de haute technologie qui lui permettent d’exporter et de commercialiser le produit dans les meilleures conditions.

Ce festival, devenu un événement majeur et un rendez-vous annuel pour les professionnels de ce secteur, permet d’échanger des expériences et l’expertise entre les différents acteurs du secteur des fruits rouges, car il a été classé parmi les plus importantes manifestations agricoles organisées aux niveaux national et international.

Pour la quatrième édition du festival, il y a les objectifs suivants:

Donner plus de rayonnement à la chaîne de fruits rouges pour développer la chaîne et améliorer les gains

Incorporation de l’élément humain dans le développement agricole durable

Créer un espace pour booster les investissements dans la filière fruits rouges

Développer des accords de partenariat et de coopération entre producteurs, financiers, exportateurs et clients externes

La numérisation et l’utilisation des nouvelles technologies pour augmenter la productivité, la qualité et le marketing.

Relancer la commercialisation des produits exotiques

Créer une dynamique économique dans la ville de Larache

10.000 m2 pour une exposition réussie

Cette exposition, qui se tiendra sur une superficie de 10.000 mètres carrés, dont 4.200 couverts, comprend un pôle dédié à la filière fruits rouges (espace institutionnel et professionnel, un espace d’expertise et d’innovation, un espace de goût et de shopping), un pôle dédié aux entreprises agricoles pour présenter les dernières technologies, équipements et intrants utilisés dans la filière fruits rouges et les institutions soutenant la création de passation de marchés et promotion de l’emploi, un espace de présentation et de commercialisation de produits haut de gamme au profit de 50 organisations professionnelles agricoles qui occupent les différentes régions du Royaume, en plus d’un espace de concertation agricole.

Le programme de cette démonstration comprendra l’organisation de séminaires et d’ateliers scientifiques. Ces derniers mettent en valeur la chaîne des fruits rouges, sa valeur et son rôle socio-économique dans la réalisation d’un développement agricole durable.

De plus, lors de ce festival, la plupart des produits agricoles locaux que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima présentera, comprend l’huile d’olive, le miel, les amandes, le fromage de chèvre, les herbes médicinales et aromatiques, ainsi que plusieurs produits nationaux locaux de renommée nationale et internationale tels que l’huile d’argan, le safran, les dattes et les distillateurs de rose, entre autres.

Aussi, la ville de Larache vivra pendant la période du festival au rythme des concerts artistiques que certains groupes artistiques locaux et nationaux organiseront.