Fès-Meknès: La grêle endommage plus de 9.000 hectares de cultures

La grêle a fait des dégâts aux plantes et aux arbres fruitiers, aux cultures des légumes et des céréales.

La grêle a pris d’assaut, ce samedi 6 Juin, la ville de Fès Meknès et ses environs et a considérablement endommagé les cultures horticoles et agricoles. Selon les premières estimations du Ministère de l’Agriculture, les dégâts ont touché un total de 9100 hectares couvrant 27 communes rurales dans la région Fès-Meknès, en particulier dans les provinces de Meknès, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Fès, Moulay Yaacoub, Taza et boulemane.



La forte averse a causé de nombreux dégâts dans certains endroits et endommagé quelques infrastructures agricoles, entraînant des pertes pour les récoltes des agriculteurs de la région Fès-Meknes, exception faite de la province de Taounate, lit-on dans un communiqué du Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts, en date du 07 juin.

Cet orage a fait de gros dégâts aux plantes et aux arbres fruitiers (Rosales et oliviers), aux cultures des légumes et des céréales, poursuit la même source. On estime entre 20 et 80% de pertes selon les régions et les types de cultures. Les domaines disposant de filets de protection ou se situant dans des espaces de générateurs résistant au froid ont évité dans l’ensemble les conséquences de l’orage, note le Ministère.

La plupart des cultures endommagées par la grêle, samedi 06 juin, font partie du programme d’assurance « multirisque climatique », géré par la Mutuelle Agricole marocaine d’Assurances (MAMDA). Ainsi, les agriculteurs assurés doivent soumettre individuellement leurs réclamations des dégâts constatés aux autorités compétentes (Direction provinciale de l’Agriculture), dans un délai ne dépassant pas 5 jours, indique le Ministère.