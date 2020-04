La Mamda anticipe de deux mois l’indemnisation des agriculteurs

Partager

tweet



La Mutuelle agricole marocaine d’assurances (Mamda) a déjà commencé à indemniser les agriculteurs.

Dans le but de contrer les effets de la sécheresse et du Covid-19, la Mamda a décidé d’anticiper de 2 mois l’indemnisation et le paiement des sinistres des agriculteurs marocains surtout avec l’approche du Ramadan.

Afin de veiller aux mesures sanitaires, l’indemnisation anticipée des agriculteurs par la Mamda se fera grâce aux nombreux investissements réalisés dans la digitalisation de ses processus depuis plusieurs années. Il s’agit notamment de géolocalisation des parcelles des agriculteurs assurés et de réalisation des expertises dont les rapports se transmettent via une application mobile dédiée, précise la compagnie dans un communiqué. Le montant global assuré est de 1,1 milliard de dirhams pour la campagne 2019-2020.

Ainsi, les agriculteurs assurés, opérant dans les zones déclarées sinistrées au terme d’une évaluation menée conjointement par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et les experts de la Mamda, ont déjà commencé à percevoir leurs indemnisations.

En plus de cette indemnisation, la Mamda avait contribué à hauteur de 500 millions DH pour le Fonds pour la gestion du Covid-19.

Lire aussi : Distribution de 50.000 quintaux d’orge subventionnée aux éleveurs de Marrakech