Partager

tweet



La Mamda-MCMA mise sur le digital pour contrer le Covid-19.

C’est une initiative importante pour la Mamda-MCMA qui accélère sa digitalisation depuis maintenant plusieurs semaines afin de luter contre le Covid-19.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs du pays, la Mamda-MCMA accélère la digitalisation de son activité notamment en matière de renouvellement de polices d’assurances et de délivrance d’attestations à cause de l’épidémie du Covid-19. Mamda-MCMA lance une borne interactive pour le renouvellement des polices d’assurances et la récupération des attestations sans interactions humaines.

Une première borne pilote a été implémentée à Rabat qui sera suivi d’un déploiement progressif au niveau national. Toutes les régions étant bien évidemment concernées par ce nouveau dispositif.

Dans un communiqué de presse, le groupe rappelle que les agriculteurs assurés disposent d’un centre de relation client (numéro éco 08.01.000.456) pour répondre à toutes les questions posées.