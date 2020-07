Fès-Meknès : 16,3 MDH pour le développement de l'AgriTech.

Partager

La région de Fès-Meknès bénéficiera d’un financement de 16,3 MDH pour l’AgriTech.

L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Université EuroMed de Fès ont conclu, jeudi à Fès, une convention de financement d’un montant de 16,3 Millions de dirhams environ 1,5 millions d’euros. Cet accord vise la conception et la mise en place d’un Pôle AgriTech au niveau de la région Fès-Meknès afin d’encourager l’entreprenariat innovant en matière d’AgriTech.

Au niveau de la région de Fès-Meknès, ce projet pilote vise ainsi, à accompagner la montée en gamme de la filière agro-industrielle, à travers l’appui aux entrepreneurs, la promotion de la recherche et développement et l’adaptation du tissu agricole local aux normes internationales.

« La région de Fès-Meknès illustre le dynamisme de la coopération entre le Maroc et la France, et je me réjouis de ce nouveau partenariat, avec l’Agence Française de Développement, qui permettra de partager nos expériences et nos expertises en matière d’innovation dans le secteur de l’Agritech », a indiqué, l’ambassadrice de la France au Maroc, Hélène Le GAL.

De même, le Président de l’Université de l’Euromed de Fès, Mostapha Bousmina, a souligné que cette convention de partenariat s’inscrit dans un projet local structurant, qui « illustre notre volonté d’ancrer notre université dans son écosystème agricole et industriel local ».