Essaouira: Les éleveurs bénéficieront de 60.000 quintaux d’orge subventionnée

Les éleveurs de la province d’Essaouira bénéficieront de 60.000 quintaux d’orge subventionnée.

Dans le cadre du programme national d’appui à l’alimentation du cheptel, les éleveurs de la province d’Essaouira profiteront de 60.000 quintaux d’orge subventionnée.

Dans un communiqué, la Direction provinciale de l’Agriculture (DPA) indique qu’une première dotation d’orge subventionnée de 60.000 quintaux est au bénéfice de la province d’Essaouira. Par ailleurs, elle a précisé que la distribution se fait au niveau de deux centres de relais. Il s’agit d’El Hanchane et Smimou. Ainsi, ces derniers se dotent chacun de 30.000 quintaux pour un prix fixe de 2 DH/kg.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts avait annoncé la mise en place un programme de sauvegarde ciblé. En effet, celui-ci consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée pour le prochain trimestre; et ce, au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies à partir du 27 mars.