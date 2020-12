Espagne : les tomates bio coûtent 35% plus chères que celles conventionnelles.

Partager

Les tomates biologiques coûtent 35% plus chères que celles conventionnelles en Espagne.

Selon les données de l’Observatoire des prix et des marchés du gouvernement d’Andalousie, les prix à l’origine des tomates biologiques produites lors de la campagne 2019/2020 ont dépassé de 34,79% ceux des tomates produites de manière conventionnelle.

L’Observatoire affirme que les tomates représentent 37% du volume des cultures biologiques en serre en Andalousie et 45% de la valeur, sur la base des informations fournies par les entreprises collaboratrices.

La plus grande différence a été observée pour les tomates sur pied, le prix des tomates sur pied bio atteignant 0,93 € / kg; 45,3% supérieur à celui des tomates conventionnelles, qui coûtent 0,64 € / kg. Pour les tomates italiennes, le prix moyen payé aux producteurs pendant la campagne a été de 0,67 € / kg; 34% de plus que le 0,50 € / kg payé pour le conventionnel.

Quant aux tomates cerises, avec la ronde sur la vigne le différentiel est de 51,4% en faveur de la bio, dont le prix moyen en campagne était de 1,59 € / kg, contre 1,05 € / kg payé pour la conventionnelle. Pour la prune en vrac, le prix moyen du bio était de 1,58 € / kg; 42,3% de plus que le 1,11 € / kg payé pour le conventionnel. Le différentiel le plus faible a été observé avec les tomates cerises rondes en vrac, avec 9,3%, puisque le prix moyen du bio a atteint 1,17 € / kg, contre 1,07 € / kg du conventionnel.

L’importance des différents types commerciaux de tomates varie lorsque l’on compare la production biologique et l’agriculture non biologique. Les tomates cerises et les tomates de vigne ont un poids plus important dans la production biologique. La tomate cerise représente 49% de la tomate biologique, contre 18% en culture non biologique, tandis que la tomate de vigne biologique atteint respectivement 33 et 16%.

