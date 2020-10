Espagne : Chute libre des exportations d'huile d'olive vers les États-Unis.

Partager

tweet



Les exportations espagnoles d’huile d’olive ont drastiquement baissé aux États-Unis.

Selon les derniers rapports préparés par le United States Trade Office (USITC), le volume des exportations espagnoles d’huile d’olive extra vierge en bouteille vers les États-Unis a chuté de 77% entre novembre 2019 et juillet 2020.

Les exportations espagnoles totales (vrac et emballées) sont passées de 108591 tonnes de novembre 2018 à juillet 2019 à 67247 tonnes actuelles, ce qui représente une baisse de 38%. Si l’on se concentre sur l’huile d’olive en bouteille, la baisse atteint 72%, avec seulement 1.470 tonnes, révèle Olimerca. Ces chiffres montrent ainsi que l’Espagne a perdu son client majeur, ce qui constitue une opportunité de taille à saisir pour les agriculteurs et producteurs marocains. En effet, les ventes du Royaume vers ce pays sont toujours à l’état embryonnaire.

Lire aussi : Le Maroc mise sur le digital pour promouvoir son huile d’olive en Amérique

Et effet, les importations de ce liquide vert par les États-Unis se déroulent très bien, avec une augmentation dans la même période de l’ordre de 30% et ce, malgré l’absence de l’Espagne. La pandémie du nouveau coronavirus a encouragé les étatsuniens à faire plus attention à leurs habitudes alimentaires. Ces derniers se sont tournés vers la consommation de produits sains dont l’huile d’olive.