Covid-19: En Espagne, la saison des agrumes est déjà terminée

Conséquence directe du Covid-19, la saison des agrumes arrive à son terme en Espagne. En effet la forte demande conjuguée aux faibles rendements de la production espagnole ont vu le terme de la saison des agrumes espagnoles arriver.

Alors que le sujet du système immunitaire est au coeur des préoccupations, période de Covid-19 oblige, la vitamine C associée aux agrumes est plébiscitée par les consommateurs. De ce fait, la demande en agrumes a littéralement explosée en Espagne lors de ces dernières semaines. Conséquence directe prévisible, la raréfaction des agrumes … Et alors que les rendements ont été très faibles lors de cette campagne difficile, la saison des agrumes arrive déjà à sa fin.

Les variétés tardives arrivent à leur tour, par s’épuiser et la saison des agrumes est donc arrivée à son terme, selon le rapport émis par le ministère de l’agriculture espagnol et rapporté par lavanguardia. Une situation malheureuse alors que la demande est là mais que la production ne peut faire face.

La corporation agricole espagnole pointe du doigt là, les failles du système de production espagnol, qui a ces dernières années fait face à des contraintes de plus en plus exacerbées. Concurrence des producteurs étrangers, manque de main d’oeuvre qualifiée, réduction des surfaces cultivées … la hausse des prix de plus de 6% n’aura pas suffit à calmer les agriculteurs espagnols pour qui le mois d’avril confirme le potentiel gâché de l’agrume.