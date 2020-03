Elevage: 211 millions de DH pour les subventions d’orge fourragère

Partager

Elevage: 211 millions de dirhams pour les subventions d’orge fourragère.

Le Maroc débloquera 211 millions de dirhams pour permettre aux éleveurs d’acquérir 120.000 tonnes d’orge fourragère afin de nourrir leur bétail, a indiqué le ministre de l’agriculture.

Cette somme devrait s’ajouter aux 55 millions qui serviraient à aider les éleveurs et agriculteurs à poursuivre leurs activités dans un contexte de sécheresse sévère. « 55 millions de DH d’orge seront distribués aux agriculteurs dès les prochains jours. Nous avons également lancé un programme de 2.165.000 quintaux d’orge et une dotation de 11 millions de dirhams d’orge suivra. Les appels d’offres seront lancés incessamment », avait expliqué Aziz Akhannouch.

En effet, la sécheresse compromet de plus en plus la campagne agricole. Le volume des précipitations a chuté de 40 % à cette étape de la saison. Parallèlement, le taux de remplissage des barrages a atteint 45 % au 9 mars dernier; et ce, contre 59 % à la même période de l’année dernière.

De plus, la production céréalière devrait drastiquement baisser cette campagne, au profit des pays européens. En effet, les importations marocaines de céréales en provenance de la France et de l’Ukraine, ont beaucoup augmenté. Rien que pour le blé français, elles sont passées à 420.000 tonnes en janvier.