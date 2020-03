Élevage : La tutelle distribuera 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné

Partager

tweet



Le ministère de l’agriculture déploie un programme pour l’alimentation du bétail avec 2,5 millions quintaux d’orge subventionné.

Les éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies profiteront d’une distribution de 2,5 Millions de Quintaux d’orge subventionné pour le prochain trimestre à partir du 27 mars.

La campagne agricole actuelle a été caractérisée par un déficit pluviométrique dans plusieurs régions du Royaume.

Ce manque de pluie a impacté notamment les parcours de jachère et des cultures fourragères nécessaires à la couverture des besoins alimentaires du cheptel national. Hormis les zones pluviales défavorables, les autres cultures dans les zones favorables bien qu’affectées selon les régions et par endroit, ne présentent pas de situation inquiétante surtout avec les dernières pluies qui continuent et qui auront un impact très positif.

Par ailleurs, et pour rappel, la production en légumes et fruits se déroule normalement dans les zones irriguées et l’approvisionnement du marché se déroule à un rythme dépassant largement la demande. La mise en œuvre des programmes d’assolement de printemps est en progrès dans les zones irriguées.

Afin d’atténuer les effets de ce déficit pluviométrique sur le cheptel, particulièrement auprès des populations d’éleveurs des zones les plus affectées, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc a mis en place un programme de sauvegarde ciblé.

Ce programme consiste en la distribution 2,5 Millions de Quintaux d’orge subventionné pour les 3 prochains mois (avril – mai et juin). L’orge sera mise à la disposition des éleveurs pour un prix fixe de 2 dirhams le kilogramme, l’État prend en charge la différence avec le prix du marché.

Le programme comprend également la prise en charge du transport depuis les centres de vente de l’orge aux chefs-lieux des communes enclavées et d’accès difficile dans niveau des provinces concernées.

Une distribution qui s’effectuera à partir du 27 mars

L’opération de distribution débutera le 27 mars à travers les différentes provinces les plus affectées par l’absence ou le grand déficit de pluies. Les services régionaux, provinciaux et locaux du département de l’agriculture et des établissements sous tutelle, notamment l’ONICL, l’ONCA et l’ONSSA seront pleinement mobilisés avec les autorités locales pour réussir cette opération.

Le Ministère suit de près l’évolution de la campagne agricole à travers des indicateurs journaliers de la situation sur l’ensemble du territoire national pour d’éventuelles actions complémentaires qui s’avèreraient nécessaires.