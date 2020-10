Égypte : Les exportations vers les pays arabes ont augmenté de 133 M$.

Partager

Les exportations égyptiennes vers les pays arabes ont augmenté de 133 millions dollars.

En juin 2020, les exportations égyptiennes vers les pays arabes ont atteint 830 millions de dollars, contre 696,9 millions de dollars en juin 2019. Cependant, les exportations des pays arabes vers l’Égypte ont diminué de 333,9 millions de dollars pour atteindre 496,2 dollars en juin au lieu de 830,1 millions de dollars en juin 2019.

Dans son rapport mensuel, l’Organisation générale pour le contrôle des importations et des exportations (GOEIC) a déclaré qu’il y avait une baisse de 4,7 pour cent des exportations non pétrolières qui ont atteint 16,752 milliards de dollars au cours de la même période l’année dernière.

Par ailleurs, le cabinet égyptien prévoit de stimuler les exportations agricoles au cours de l’exercice 2020/2021 en pénétrant de nouveaux marchés grâce au raisin, aux agrumes et à l’ail. Les marchés ciblés sont l’Asie du Sud-Est, le Canada et un certain nombre de pays d’Afrique et d’Amérique latine.

De même, il prévoit d’encourager les cultures horticoles, en particulier celles dont l’Égypte est parvenue à l’autosuffisance. Le pourcentage pour les courgettes, les poivrons et les haricots verts est de 105 pour cent, tandis que celui pour les agrumes est de 140 pour cent.

Selon egypttoday.com, le gouvernement veut agrandir la superficie cultivée en olives de 40.000 feddans (16.800 hectares) puisqu’elle est maintenant de 54.000 feddans (22.680 hectares) et continuer à cultiver 100 millions d’oliviers. Cela s’ajoute à l’expansion de l’agriculture en serre et à l’agriculture biologique.