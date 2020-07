L’Égypte investit 1,9 milliard d’euros dans l’agriculture et l’irrigation

L’Égypte envisage d’augmenter ses exportations agricoles de 5 à 10%.

L’Égypte prévoit d’augmenter les investissements publics dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation au cours de l’exercice 2020/2021, selon un rapport concernant les objectifs du secteur agricole.



A l’instar du Maroc, les investissements publics estimés dans le secteur égyptien de l’agriculture et de l’irrigation s’élèvent à environ 34,5 milliards de livres égyptiennes (LE) soit environ 1,9 milliard d’euros en 2020/2021, contre environ 33,9 milliards de LE au cours de l’exercice 2019/2020, ce qui représente une augmentation de 2%, a expliqué la ministre égyptienne la Planification et du Développement économique. Les investissements du ministère de l’irrigation et des ressources en eau en 2020/2021 sont estimés à 8,32 milliards de LE, dont 8 milliards de LE en financement du Trésor public à 96%, selon Egypt Independant.

Les objectifs sont d’accroitre la production agricole de 938,9 milliards de LE en 2019/2020 aux prix courants à 1075,1 milliards de LE en 2020/2021, avec un taux de croissance de 14,5% – équivalent à 11% de la production totale. De même, l’Égypte cherche à augmenter la production agricole à prix constants à 632,7 milliards de LE, contre environ 612,6 milliards de LE en 2019/2020, pour un taux de croissance de 3,3%.

Elle prévoit en outre d’améliorer le produit intérieur brut (PIB) agricole aux prix courants à environ 768,3 milliards de LE, contre environ 670,1 milliards de LE en 2019/2020, à un taux de croissance annuel de 14,7%.

En ce qui concerne les exportations agricoles, le pays envisage de les augmenter de 5 à 10% pour atteindre environ 2,3 à 2,4 milliards d’euros.