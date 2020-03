Développement durable: Avancement des projets agricoles à Taroudant

Partager

tweet



Le projet de plantation de 20.000 amandiers et noyers à Taroudant avance.

Dans le cadre de la première phase du programme lancé à Taroudant par la Fondation Crédit agricole du Maroc pour le développement durable (FCAMDD), High Atlas Foundation (HAF), 8.000 amandiers et noyers ont vu le jour. 12.000 autres sont programmés d’ici février 2021.

Ce projet pionnier porte sur un programme de plantation des arbres fruitiers organiques (amandiers et noyers) et de formation des agriculteurs en techniques agricoles dans la province de Taroudant, commune de Toubkal, région Souss-Massa, afin d’assurer un développement durable de ces milieux ruraux au niveau social, économique et environnemental.

Le programme s’étale sur 2 ans, de février 2019 jusqu’à février 2021. Il se fonde sur la plantation de 20.000 arbres, la formation des agriculteurs, l’évaluation, la certification biologique d’Ecocert obtenue par HAF en 2016 dans 5 douars (Agadir, Amsouzaret, Talmerselt, Imhiln, Osrayn ); ainsi que la préparation d’un manuel et un film documentaire. Dans ce sens 8.000 noyers et amandiers ont vu le jour depuis le lancement du projet. Le reste viendra ainsi l’année en cours.

D’ailleurs les villages qui ont bénéficié de cette opération sont les mêmes qui ont obtenu la certification de la part de l’Ecocert en 2016. Il s’agit d’Agadir, Amsouzaret, Talmerselt, Imhiln, et Osrayn. Ceci vise à aider ces douars à obtenir une nouvelle certification; en appliquant des pratiques agricoles soucieuses de l’environnement.

Les agriculteurs locaux ont également bénéficié début du mois de mars courant de sessions de formation et qui ont porté sur les bonnes pratiques liées à l’agriculture biologique et développement durable; ainsi que les techniques d’élagage, du greffage, et de paillage, et des ateliers pratiques sur le terrain.

Cette initiative vise à doter les habitants de la commune de Toubkal d’une source durable de revenus. Egalement, elle contribue à régénérer le couvert végétal et à lutter contre l’érosion des sols.