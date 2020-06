La demande des produits agricoles égyptiens est en forte hausse.

Partager

L’Égypte enregistre une croissance exponentielle de la demande de ses produits agricoles.

La demande de toutes sortes de produits agricoles est à un niveau record, déclare un exportateur égyptien à Freshplaza. En effet, malgré la pandémie, l’Égypte a réussi à ouvrir de nouveaux marchés d’exportation.



Le ministère égyptien de l’Agriculture est également plutôt positif sur les saisons dans son rapport: «En Égypte, il existe de nombreux produits agricoles de saison, comme le raisin, la grenade, la mangue, les patates douces, les carottes, les oignons, l’ail, les fraises surgelées et plusieurs autres. D’après le rapport du ministère de l’Agriculture et les prévisions pour la prochaine période, il est évident que nous avons réalisé une augmentation significative des exportations de fruits et légumes frais au niveau national, et une croissance encore plus grande est attendue dans les produits surgelés», rapporte Freshplaza.

Toutefois, avec la pandémie de coronavirus (Covid-19), les exportateurs du pays d’Afrique du Nord se sont heurtés à des défaillances au niveau de la logistique. «Il y aura toujours un problème de logistique, du moins c’est ce que je pensais avant même que le coronavirus n’ait lieu, et j’ai utilisé le transport routier, maritime et aérien. Certains pays ferment encore leurs frontières. Cela entrave naturellement le transport routier et le fret aérien est actuellement très cher». Ainsi, il convient de gérer efficacement les processus logistiques et de trouver les bons partenaires pour les services logistiques.