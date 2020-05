Centrale-Danone-lance-une-initiative-pour-soutenir-la-livraison-à-domicile-chez-les-épiciers

Partager

tweet



La livraison à domicile se fera dans le respect des normes de sécurité et d’hygiène.



Du fait de l’explosion du service de la livraison à domicile lors de cette pandémie du coronavirus (Covid-19) et de la diminution des mouvements dans les épiceries, Centrale Danone a décidé de mettre en place une solution qui permet aux commerçants de protéger leurs revenus.

Afin d’aider les détaillants à développer une offre de livraison à domicile et donc de s’adapter au contexte de la quarantaine des consommateurs, Centrale Danone configurera les commerçants en mettant en place des mesures de protection en leur fournissant un kit de protection comprenant des casques de protection, des désinfectants alcooliques et des flacons pulvérisateurs antiseptiques.

Lire aussi : Covid-19: Le e-commerce et la livraison à domicile impulsent le secteur des fruits et légumes

En plus de ces éléments de sécurité, Centrale Danone a précisé que les détaillants pourront bénéficier de matériels publicitaires et des équipements (affiches, flyers et carnet de commandes), dans le but de présenter le service aux habitants du quartier et les outils de livraison aux clients (jeux et dessins pour enfants).

Danone a annoncé qu’elle s’efforcerait de fournir ce forfait gratuitement pour aider les épiciers à démarrer un service de livraison à domicile de manière organisée et professionnelle et dans le respect de toutes les normes d’hygiène et de sécurité. Après la phase de lancement, ledit service de livraison “Ana Jay” s’étendra à tous les secteurs servis par Centrale Danone, selon Hespress.